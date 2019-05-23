Парикмахеры-участницы WorldSkills Russia раскрыли секреты «черного ящика»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). О трудовых буднях, работе на площадках и заданиях из «черного ящика» агентству «Татар-информ» сегодня рассказали участницы финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в компетенции «Парикмахерское искусство», а также их наставница. Нашу республику в этой компетенции в основном составе представляют две юные жительницы Казани.

«В этом году конкурсные задания выполняются не только на манекенах, но и на живых моделях. Сегодня в первой половине дня в качестве клиентов парикмахеров выступили мужчины. Конкурсанты выполнили задание по фотографии, по желанию клиента. Во второй половине дня конкурсанты будут делать высокие вечерние прически с окрашиванием волос девушкам», — сообщила технический эксперт от Татарстана в компетенции «парикмахерское искусство» Гульнара Меркулова.

Участниками компетенции «парикмахерское искусство» являются юниоры 14-16 лет, представители основного состава в возрасте от 18 до 22 лет и группа «навыки мудрых» в возрасте от 50 лет. Основной состав выполняет все виды работ — стрижки, укладки, химическую завивку, окрашивание.

В каждой категории выступает по два участника. Мужская прическа занимает один час, а вечерняя прическа вместе с окрашиванием волос — 3,5 часа. Условия работы на площадке весьма строгие. Штраф можно заработать за упавшие инструменты или их неправильное использование, порезы во время работы.

Гульнара Меркулова работает экспертом WorldSkills с 2014 года. Она отметила, что за это время требования остались прежними, но изменились технологии работы — они стали международными. Теперь в работе используются новое оборудование и инструменты. Конкурсные задания стали более сложными. Впервые молодым профессионалам на национальном финале в Казани было предложено сделать наращивание волос моделям.

Участницы из Татарстана готовились к этим состязаниям целый год, но все равно на площадке не обошлось без волнения. Задания из «черного ящика» были озвучены главным экспертом непосредственно перед конкурсным модулем. Они касалось требований к вечерней прическе.

«Работать с манекенами легко, они все одинаковые, другое дело — люди. У всех разный рост и цвет волос, разные предпочтения к стрижке. Вечерняя прическа будет основана на фантазии и вдохновении. Это проще, чем сделать копию с фотографии, мы ведь не ксероксы. Сегодня мой клиент — молодой человек пожелал не очень короткие волосы на висках и торчащую челку. С заданием справилась. Парень тоже остался очень доволен моей работой», — сообщила Анна Андрианова из Казани.

Конкурсантке от Татарстана в компетенции «парикмахерское искусство» 19 лет, она учится на третьем курсе в Казанском торгово-экономическом колледже. В движении WorldSkills лишь полгода, но уже добилась хороших результатов — успешно прошла республиканский этап и попала на национальный финал.

Анна Андрианова призналась, что любовь к парикмахерскому делу у нее с самого детства. У девушки есть две младшие сестры, на которых она всегда ставила эксперименты и, конечно, заплетала девочкам косы. Другая участница из Казани Зарина Аскери учится в том же колледже, что и ее напарница.

«Самым сложным для меня было окрашивание волос на манекене. На выполнение задания было отведено 3 часа 15 минут. Со скрытым заданием я справилась. Нам предстоит сегодня сделать подиумную прическу. Это будет что-то контрастное, экстравагантное и пафосное. На эту работу нам будет даваться час», — отметила она.

Обе представительницы Татарстана уверены в своих силах и настроены на победу.

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