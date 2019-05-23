Минниханов вновь возглавил совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» снова стал Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

«Есть предложение выбрать председателем совета директоров ОАО „Татнефтехиминвест-холдинг“ Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова», — заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Предложение поддержали все присутствующие и поаплодировали вновь выбранному председателю общества.

Чистую прибыль, полученную за 2018 год, в размере 3,7 млрд рублей было решено направить на развитие общества, а дивиденды акционерам не начислять и не выплачивать. В прошлом году акционерам выплатили дивиденды за 2017 год на сумму 162,7 млн рублей, из расчета около 387 рублей на акцию.

Пост генерального директора холдинга также сохранил действующий глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Он доложил, что в 2018 году «Татнефтехиминвест-холдинг» продолжил развивать нефтегазохимический комплекс республики, привлек в него современные разработки и инновационные компании.

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