Остатки прошлогоднего бюджета Набережных Челнов пойдут на ремонт моста и обслуживание видеокамер

(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Остатки прошлогоднего бюджета Набережных Челнов в размере 96,2 млн рублей депутаты решили пустить на ремонт моста и обслуживание уличных видеокамер, установленных в рамках программы «Безопасный город». Об этом стало известно на XXXI заседании Городского Совета.

Начальник Управления финансов исполкома города Ирина Сагидуллина предложила оставшиеся с 2018 года деньги потратить на погашение кредиторской задолженности: 13,6 млн рублей пойдут на уплату затрат на капитальный ремонт школы № 11 и Картинной галереи. 25 млн рублей составят возмещение расходов на перевозку пассажиров в муниципальном общественном транспорте. Сумма в объеме 13,2 млн рублей будет использована при проведении выставок на общегородском мероприятии.

Еще 4,2 млн рублей исполком намерен направить на актуализацию средств наружной информации и обслуживании видеокамер, установленных по программе «Безопасный город». 12,5 млн рублей пойдут на благоустройство и разметку улично-дорожной сети города. Мост на персечении проспектов Вахитова и Мира будет отремонтирован на 9,9 млн рублей.

Депутаты Городского Совета утвердили предложенные поправки в бюджет 2019 года.

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