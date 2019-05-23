Клиенты Ак Барс Банка могут управлять мобильным приложением с помощью «Алисы»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Мобильное приложение Ак Барс Онлайн интегрировалось с голосовым помощником «Алиса» от Яндекса. Виртуальный ассистент поможет клиентам Ак Барс Банка пополнить счет мобильного телефона и узнать баланс карты, не используя банковское приложение.

Голосовое управление доступно для владельцев смартфонов на базе операционных систем Android и iOS, а также в любом браузере компьютера. Активировать ассистента можно в любом приложении или устройстве, где встроена «Алиса»: в приложении Яндекса, браузере, платформе Яндекс.Станция, колонке IrbisA и т.д.

Узнать, как настроить работу «Алисы», можно в настройках мобильного приложения Ак Барс Онлайн в разделе «Приложения». При возникновении вопросов их можно быстро и удобно задать в чате с банком.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.