Школьникам Лаишевского района устроили экскурсию в агрофирму «Нармонка»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В агрофирме «Нармонка» акционерного общества «Татагролизинг» помимо традиционных хлебопашества и животноводства занимаются также и овощеводством. Сейчас самый разгар сезона посадки картофеля и высадки рассады капусты на грунт. Учащиеся выпускных классов школы села Нармонка посетили поля и своими глазами увидели процесс посадки этих овощей. Мероприятие было организовано пресс-центром Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с АО «Татагролизинг» с целью ознакомления учащихся выпускных классов с профессиями и новыми технологиями в сельскохозяйственной отрасли. Для освещения мероприятия в Нармонку приехали также и представители СМИ.

Специалисты агрофирмы рассказали школьникам и журналистам о тонкостях выращивания овощей. Если раньше в овощеводстве все работы в основном выполнялись посредством ручного труда, сейчас значительная часть процессов механизирована. Два года назад, с переходом агрофирмы под управление АО «Татагролизинг», с помощью инвестора в хозяйство был закуплен современный капустоуборочный комбайн. По производственной мощности он один заменяет сорок работников. Рассадопосадочный агрегат для капусты тоже закуплен самый современный.

Участники экскурсии смогли увидеть все своими глазами и убедиться, что выращивание овощей уже не тяжкий труд, как все привыкли думать, а даже увлекательный процесс. Среди выпукников немало тех, кто после школы хотел бы поступить в аграрный вуз. Кто знает, возможно, они отучатся и вернутся в агрофирму, чтобы продолжить работу своих родителей...

«Сейчас в агрофирме “Нармонка” трудятся 8 молодых специалистов», — рассказал директор хозяйства Олег Солягин. Правда, они еще студенты. Но среди них немало и тех, кто после получения диплома хочет устроиться здесь на работу. Станислав Шигапов, к примеру, обучение в вузе заканчивает в этом году. Молодой агроном уже переехал со своей семьей в аргофирму. Ему предоставили трехкомнатный дом.

«Наш инвестор — акционерное общество “Татагролизинг”, лично генеральный директор Азат Ильдусович Зиганшин уделяет большое внимание политике привлечения молодых кадров», — поясняет руководитель агрофирмы. Ознакомление учащихся выпускных классов с работой на полях хозяйства — одно из проявлений этой политики. В ходе встречи представители общества «Татагролизинг» и руководства Лаишевского района рассказали будущим выпускникам о новых возможностях и приотритетных условиях в аграрной отрасли.

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