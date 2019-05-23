Эксперты выступили за введение запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Компания Juul Labs, один из мировых лидеров рынка нетабачных электронных систем доставки никотина выступила за законодательный запрет продажи электронной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В настоящее время запрет на продажу ЭСДН лицам младше 18 лет введен в 34 из 85 регионов РФ. На федеральном уровне такого ограничения сейчас нет.

На заседании экспертного совета при ФАС Juul Labs и ее дистрибьютор в России – компания Babylon подписали Публичную декларацию добросовестных участников табачного рынка, цель которой – предотвратить доступ молодежи к никотиносодержащим продуктам. Тем самым она подтвердила добровольное обязательство ограничить маркетинг и продажи, чтобы защитить несовершеннолетних от доступа к своим продуктам.

«Мы рассчитываем, что с помощью ответственных участников рынка сможем предложить рамочный документ, содержащий сбалансированный набор мер, которые будут способствовать эффективному достижению целей государства по защите граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», – заявил на заседании начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Один из принципов декларации – защита несовершеннолетних от доступа к никотину, должен лечь в основу будущего законодательного регулирования оборота такой продукции.

Генеральный директор Juul Labs в России Виктор Украинский заявил, что компания просит правительство принять общенациональное законодательство, устанавливающее минимальный возраст для покупки электронных никотиносодержащих продуктов на уровне 18 лет, «как мы уже это сделали в своей компании для всех покупателей Juul».

Собственная программа компании по предотвращению доступа несовершеннолетних к ее продукции включает требование ко всем розничным партнерам запрашивать у покупателей документ, подтверждающий возраст (от 18 лет) при продаже никотиносодержащих продуктов, постоянное проведение тайных контрольных закупок, чтобы убедиться, что магазины соблюдают требования компании. Нарушения наказываются санкциями со стороны Juul Labs.

Кроме того, в информационных и маркетинговых материалах компания использует исключительно лиц старше 28 лет, обязательную маркировку продукции с предупреждением о содержании никотина и о запрете на ее продажу людям моложе 18 лет.

Публичная декларация добросовестных участников рынка была разработана в 2017 году при поддержке ФАС как добровольная мера саморегулирования ответственных компаний. Ее принципы основаны на ограничениях на продажу и маркетинг электронной никотиносодержащей продукции лицам моложе 18 лет.

Juul Labs занимает более 75% рынка электронных никотиновых систем в США, а также работает на рынках Великобритании, Канады, Израиля, России, Ирландии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии и Франции. В РФ компания работает с конца октября 2018 года.



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