Татар-информ

23 мая 2019, 16:00

Общество

Эксперты выступили за введение запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Общество

Эксперты выступили за введение запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним

В настоящее время запрет на продажу ЭСДН лицам младше 18 лет введен в 34 из 85 регионов РФ.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Компания Juul Labs, один из мировых лидеров рынка нетабачных электронных систем доставки никотина выступила за законодательный запрет продажи электронной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В настоящее время запрет на продажу ЭСДН лицам младше 18 лет введен в 34 из 85 регионов РФ. На федеральном уровне такого ограничения сейчас нет.

На заседании экспертного совета при ФАС Juul Labs и ее дистрибьютор в России – компания Babylon подписали Публичную декларацию добросовестных участников табачного рынка, цель которой – предотвратить доступ молодежи к никотиносодержащим продуктам. Тем самым она подтвердила добровольное обязательство ограничить маркетинг и продажи, чтобы защитить несовершеннолетних от доступа к своим продуктам.

«Мы рассчитываем, что с помощью ответственных участников рынка сможем предложить рамочный документ, содержащий сбалансированный набор мер, которые будут способствовать эффективному достижению целей государства по защите граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», – заявил на заседании начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Один из принципов декларации – защита несовершеннолетних от доступа к никотину, должен лечь в основу будущего законодательного регулирования оборота такой продукции.

Генеральный директор Juul Labs в России Виктор Украинский заявил, что компания просит правительство принять общенациональное законодательство, устанавливающее минимальный возраст для покупки электронных никотиносодержащих продуктов на уровне 18 лет, «как мы уже это сделали в своей компании для всех покупателей Juul».

Собственная программа компании по предотвращению доступа несовершеннолетних к ее продукции включает требование ко всем розничным партнерам запрашивать у покупателей документ, подтверждающий возраст (от 18 лет) при продаже никотиносодержащих продуктов, постоянное проведение тайных контрольных закупок, чтобы убедиться, что магазины соблюдают требования компании. Нарушения наказываются санкциями со стороны Juul Labs.

Кроме того, в информационных и маркетинговых материалах компания использует исключительно лиц старше 28 лет, обязательную маркировку продукции с предупреждением о содержании никотина и о запрете на ее продажу людям моложе 18 лет.

Публичная декларация добросовестных участников рынка была разработана в 2017 году при поддержке ФАС как добровольная мера саморегулирования ответственных компаний. Ее принципы основаны на ограничениях на продажу и маркетинг электронной никотиносодержащей продукции лицам моложе 18 лет.

Juul Labs занимает более 75% рынка электронных никотиновых систем в США, а также работает на рынках Великобритании, Канады, Израиля, России, Ирландии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии и Франции. В РФ компания работает с конца октября 2018 года.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Задолженность по заработной плате в Татарстане снизилась на 30%
Новости дня
17:12
На улице Петра Витера в Казани после ремонта появится 20 новых дорожных знаков

Улицу полностью отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

16:57
В одной из квартир Набережных Челнов полиция обнаружила три трупа с ножевыми ранениями

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

16:52
Задолженность по заработной плате в Татарстане снизилась на 30%

На сегодняшний день задолженность по заработной плате в республике составляет более 64 милн рублей.

16:44
Глава ЦИК Татарстана обсудит с руководителями партий подготовку к выборам в Госсовет РТ

Выборы в парламент республики состоятся 8 сентября 2019 года.

16:38
В Казани на два месяца перекроют улицы Качалова и Ипподромная

Движение транспорта будет ограничено в связи со строительством тепловода.

16:24
Депутаты Набережных Челнов назвали в честь корпорации Haier одну из улиц на окраине города

Заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов подчеркнул, что новые имена присваиваются сразу нескольким улицам.

16:15
Клиенты Ак Барс Банка могут управлять мобильным приложением с помощью «Алисы»

Голосовое управление доступно для владельцев смартфонов на базе операционных систем Android и iOS, а также в любом браузере компьютера.

16:10
Госкомитет РТ по туризму: Участники Ворлдскиллс – идеальные кадры для туротрасли

Сотрудники предприятий сферы туризма обсудили в рамках финала чемпионата Ворлдскиллс Россия в Казани проблемы подготовки кадров для отрасли.

16:09
Прокуратура РТ добивается, чтобы работникам «Золотой Нивы» выплатили 4,6 млн рублей зарплаты

360 работникам сельхозпредприятия не заплатили зарплату за апрель.

16:04
Минниханов вновь возглавил совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Чистую прибыль общества за 2018 год в размере 3,7 млрд рублей направили на его развитие.

16:00
Эксперты выступили за введение запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним

В настоящее время запрет на продажу ЭСДН лицам младше 18 лет введен в 34 из 85 регионов РФ.

15:58
Жители Казани приглашаются к участию в акции «Чистые леса Татарстана»

Уборка пройдет напротив Республиканской клинической больницы и Казанского оптико-механического завода.

15:54
Более 300 яхтсменов сразятся за победу в акватории озера Нижний Кабан

В акватории озера Нижний Кабан стартовал этап серии Национальной парусной Лиги.

15:48
Путин наградил Метшина и Маганова в Кремле

Президент РФ вручил госнаграды выдающимся россиянам.

15:43
Многодетные семьи смогут получить льготы по налогу на имущество и земельному налогу уже в 2019 году

Налоговые вычеты по налогу на имущество и земельному налогу смогут получить родители и опекуны, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

15:36
IT-парк будет развивать «Точку кипения» совместно с Иннополисом и Платформой НТИ

Соглашения о сотрудничестве стороны подписали в рамках церемонии открытия пространства коллективной работы.

15:30
В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о бизнес-корпоративе «Перестройка. Business Day»

На сайте «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

15:20
В Казани по итогам второго этапа конкурса «IT-чемпион» лучшим школьникам вручили смартфоны

Организаторами конкурса «IT-чемпион» являются Минобразования РТ и Минсвязи РТ.

15:12
Дмитрий Песков: Для Татарстана «Точка кипения» – это источник лучших практик

В казанском IT-парке запустили пространство коллективной работы «Точка кипения».

15:06
О юридической ответственности расскажут казанским ученикам в рамках проекта «Школа права»

Занятия с учащимися более 30 общеобразовательных организаций г. Казани пройдут 24 мая.

14:54
Футболист казанского «Рубина» вошел в состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Егор Сорокин поможет национальной команде в матчах с Сан-Марино и Кипром.

14:53
Очевидцы сняли на видео град и ливни, обрушившиеся на Казань

Кадры с градом были запечатлены в Московском районе города.

14:40
Обновление подходов и бюджетный контроль: В Казани открылся Совет руководителей казначейств ПФО

Участники совещания обсудят новую модель государственного финансового контроля.

14:31
В Алексеевском районе Татарстана иномарка вылетела в кювет, погиб пассажир

По предварительным данным, водитель «Хендэ» не выбрал безопасную скорость и вылетел с дороги.

14:26
Японский танцовщик блистательно сыграл чеховского чиновника в «Анюте» Нуриевского фестиваля

Лауреат международных премий Такатоши Мачияма оказался поклонником другого приглашенного солиста Андрея Меркурьева.

События