Жители Казани приглашаются к участию в акции «Чистые леса Татарстана»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 25 мая в Казани состоится республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Она пройдет напротив Республиканской клинической больницы на Оренбургском тракте, 138 и возле Казанского оптико-механического завода на улице Липатова, 37, сообщают организаторы.



В уборке леса на площадке напротив Республиканской клинической больницы примут участие министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, сотрудники аппарата Минлесхоза РТ, других министерств и ведомств республики.

Начало акции в 11.00.



Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится с 2010 года. В ее рамках осуществляется очистка территории лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Акция проходит в весенний и осенний периоды во всех районах республики.





В этом году весенний этап акции стартовал 22 апреля, на сегодняшний день из леса уже убрано и вывезено около 500 кубометров ТКО.

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