Путин наградил Метшина и Маганова в Кремле

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам. Среди награжденных — мэр Казани Ильсур Метшин, удостоенный ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, которому глава государства вручил орден Почета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте передать слова искренней благодарности от имени наших жителей. Те международные мероприятия, которые вы нам доверили, поддерживали и продолжаете поддерживать, начиная с 1000-летия Казани, всемирной Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта и, конечно, феерического чемпионата мира по футболу, который мы под вашим руководством всей страной провели, — они поменяли инфраструктуру города и очень повысили качество жизни», — сказал мэр Казани после награждения. По словам Метшина, у казанцев появляются тысячи друзей со всего мира после каждого из мероприятий.

«В славной истории 1000-летней Казани много добрых страниц, но эти мероприятия вывели столицу Татарстана на совершенно другой уровень европейского города», — подчеркнул градоначальник, отметив, что Казань готова к новым свершениям.

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