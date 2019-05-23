В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о бизнес-корпоративе «Перестройка. Business Day»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В пятницу, 24 мая, в 11.00 на площадке информационного агентства «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная открытию Международной палаты JSI в Казани, бизнес-корпоратива «Перестройка. Business Day» и закрытого бизнес-клуба «Поколение предпринимателей».

Специальными гостями мероприятия, которой состоится 24 мая в Казани, станут топ российских специалистов в создании перспективного бизнеса.

На вопросы журналистов на площадке агентства ответят Сергей Полонский, миллиардер и создатель высокотехнологичного здания Башня Федерация проекта Москва-сити, Сергей Пухов, эксперт Совета по предпринимательству при Президенте РТ, руководитель более 70 проектов по IT консалтингу и оптимизации бизнес-процессов, ведущий аналитик в CNews Analytics, Фанис Хасанов, основатель торговой платформы MySupl.ru, и Денис Ефремов, сооснователь платформы MySupl.ru.



На сайте «Татар-информ» пройдет онлайн-трансляция пресс-конференции. Задать вопросы можно в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.



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