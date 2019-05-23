В Казани по итогам второго этапа конкурса «IT-чемпион» лучшим школьникам вручили смартфоны

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани 135 лучшим участникам второго этапа конкурса «IT-чемпион», организаторами которого являются Минобразования РТ и Минсвязи РТ, вручили смартфоны. На награждение были приглашены по три победителя от каждого района и городского округа Татарстана.

«Чтобы попасть сюда, нужно для начала уметь пользоваться сайтом "Госуслуги" и подключать как можно больше людей, чтобы оплачивали услуги», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Инзиля Асанбаева. За каждого приглашённого, который оплатит услуги на портале, дети получали баллы. Инзиля с помощью родителей и родственников, что конкурсом не запрещается, привлекла к порталу «Госуслуги РТ» около 20 человек.

Первым среди Татарстана стал ученик 8 класса Старочечкабской основной общеобразовательной школы Кайбицкого района Ильвир Ибрагимов. О конкурсе ему рассказали школьные учителя, и он принял решение участвовать.

«Я помогал пенсионерам, оплачивал налоги и квитанции, поэтому набрал 11605 баллов. Я в первом туре проиграл – 4 место, а во втором туре стал первым», – добавил победитель второго тура конкурса «IT-чемпион».

На мероприятии присутствовал министр образования РТ Рафис Бурганов. «Республика Татарстан одна из самых продвинутых в области IT-технологий, но возможность использовать эти услуги должна постоянно пропагандироваться. Мы сегодня на портале государственных услуг предоставляем более 200 таких услуг, и, может быть, не каждый знал бы о них, если бы не вы», – начал мероприятие министр.

После вступительного слова он вручил первым десяти победителям по республике призы на сцене, а после для школьников и их родителей выступили творческие коллективы города.

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