Банк «Аверс» приступил к эмиссии карт «Мир»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Банк «Аверс» приступил к эмиссии карт национальной платежной системы «Мир» и предлагает оформить карты «Мир Классическая» и «Мир Пенсионная».

Снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций на территории РФ осуществляется бесплатно.

По картам «Мир Пенсионная» предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счете в размере 3% годовых. Оформление и обслуживание пенсионных карт осуществляется бесплатно.

Держатели данных карт смогут принимать участие в программе лояльности платежной системы «Мир» и получать до 20% от суммы оплаты при покупке у широкой сети партнеров программы: от крупнейших торговых сетей до магазинов и кафе шаговой доступности, автозаправок, сервисных компаний.

Национальная платежная карта «Мир» отвечает всем российским и международным стандартам безопасности. С помощью карты «Мир» можно совершать все привычные операции:

— вносить и снимать денежные средства в банкоматах;

— оплачивать товары и услуги в торговых точках, в том числе в интернете;

— оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить денежные средства на банковские карты и др.

Оформить карту можно в любом офисе банка. Выпуск и обслуживание карт осуществляется согласно действующим тарифам.

Более подробную информацию можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.