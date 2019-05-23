Дмитрий Песков: Для Татарстана «Точка кипения» – это источник лучших практик

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Проект «Точка кипения» может стать для Татарстана источником лучших практик в цифровой сфере. Об этом сообщил специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на церемонии открытия проекта в казанском IT-парке.

«Когда прилетаешь в Казань, иногда не понимаешь, как разорваться. Тут и WorldSkills, в Иннополисе ЦИПР идет, открывается “Точка кипения”», — отметил Песков. По его словам, проект «Точка кипения» является для Татарстана источником лучших практик, в том числе в сфере IT-индустрии.

«Татарстан сейчас является одним из лидеров по экспорту, а мощь страны будет определяться технологическим суверенитетом. IT-парк очень многое сделал для этого, и Иннополис много делает. Примеры можно взять из истории, тот же Selfish», — добавил спецпредставитель Президента РФ.

Цифровые практики будут вводить в «Точке кипения» и превращать их в рекомендации. Проект объединяет предпринимателей, студентов, ученых, представителей органов власти и научных учреждений, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов в РТ, а также обмена опытом, результатами деятельности и новыми моделями регионального развития по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом.

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