Более 300 яхтсменов сразятся за победу в акватории озера Нижний Кабан

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С 23 мая по 2 июня в акватории озера Нижний Кабан состоится третий этап серии Национальной парусной Лиги – крупнейшего парусного проекта России. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов, которые будут определять сильнейших в трех дивизионах Лиги – Высшая, Премьер и Детская, сообщают организаторы.



Завтра, 24 мая в РК «Ривьера» состоится торжественное открытие III этапа Премьер-дивизиона и жеребьевка участников.



Открытие состоится при участии Президента Всероссийской федерации парусного спорта Владимира Силкина, первого замминистра спорта РТ Халила Шайхутдинова, председателя правления Федерации парусного спорта РТ Вадима Трофимова, советника генерального директора ФГУП Росморпорт Сергея Дадыки.



Помимо соревнований участников ждут экскурсионная программа по Казани с посещением Казанского Кремля, яхтенные ужины, концертные программы, брифинги.



В финале соревнований состоится награждение победителей и призеров.



Подробную программу можно посмотреть здесь.

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