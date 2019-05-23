О юридической ответственности расскажут казанским ученикам в рамках проекта «Школа права»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В преддверии конца учебного года 24 мая 2019 года для школьников более 30 общеобразовательных организаций г. Казани в рамках проекта «Школа права» проведут занятия на тему «Юридическая ответственность несовершеннолетних», сообщает Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России.

Занятия будут проведены по следующим темам:

- «Социальные сети: персональная ответственность»;

- «Организованная преступность: прошлое и настоящее»;

- «Закладчики: ответственность за сбыт и хранение наркотических веществ»;

- «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних лиц».

Занятие в казанской гимназии № 27 проведет председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Т. Г. Какохо.

«Школа права» - проект Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, направленный на правовое просвещение, формирование правового сознания молодого поколения.



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