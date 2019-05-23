Татар-информ

23 мая 2019, 15:06

Общество

О юридической ответственности расскажут казанским ученикам в рамках проекта «Школа права»

Общество

О юридической ответственности расскажут казанским ученикам в рамках проекта «Школа права»

Занятия с учащимися более 30 общеобразовательных организаций г. Казани пройдут 24 мая.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В преддверии конца учебного года 24 мая 2019 года для школьников более 30 общеобразовательных организаций г. Казани в рамках проекта «Школа права» проведут занятия на тему «Юридическая ответственность несовершеннолетних», сообщает Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России.

Занятия будут проведены по следующим темам:

- «Социальные сети: персональная ответственность»;

- «Организованная преступность: прошлое и настоящее»;

- «Закладчики: ответственность за сбыт и хранение наркотических веществ»;

- «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних лиц».

Занятие в казанской гимназии № 27 проведет председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Т. Г. Какохо.

«Школа права» - проект Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, направленный на правовое просвещение, формирование правового сознания молодого поколения.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Женщины в Татарстане стали чаще начинать бизнес в декрете
Новости дня
15:48
Путин наградил Метшина и Маганова в Кремле

Президент РФ вручил госнаграды выдающимся россиянам.

15:43
Многодетные семьи смогут получить льготы по налогу на имущество и земельному налогу уже в 2019 году

Налоговые вычеты по налогу на имущество и земельному налогу смогут получить родители и опекуны, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

15:36
IT-парк будет развивать «Точку кипения» совместно с Иннополисом и Платформой НТИ

Соглашения о сотрудничестве стороны подписали в рамках церемонии открытия пространства коллективной работы.

15:30
В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о бизнес-корпоративе «Перестройка. Business Day»

На сайте «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

15:20
В Казани по итогам второго этапа конкурса «IT-чемпион» лучшим школьникам вручили смартфоны

Организаторами конкурса «IT-чемпион» являются Минобразования РТ и Минсвязи РТ.

15:12
Дмитрий Песков: Для Татарстана «Точка кипения» – это источник лучших практик

В казанском IT-парке запустили пространство коллективной работы «Точка кипения».

15:06
О юридической ответственности расскажут казанским ученикам в рамках проекта «Школа права»

Занятия с учащимися более 30 общеобразовательных организаций г. Казани пройдут 24 мая.

14:54
Футболист казанского «Рубина» вошел в состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Егор Сорокин поможет национальной команде в матчах с Сан-Марино и Кипром.

14:53
Очевидцы сняли на видео град и ливни, обрушившиеся на Казань

Кадры с градом были запечатлены в Московском районе города.

14:40
Обновление подходов и бюджетный контроль: В Казани открылся Совет руководителей казначейств ПФО

Участники совещания обсудят новую модель государственного финансового контроля.

14:31
В Алексеевском районе Татарстана иномарка вылетела в кювет, погиб пассажир

По предварительным данным, водитель «Хендэ» не выбрал безопасную скорость и вылетел с дороги.

14:26
Японский танцовщик блистательно сыграл российского чинушу в чеховской «Анюте» Нуриевского фестиваля

Лауреат международных премий Такатоши Мачияма оказался поклонником другого приглашенного солиста Андрея Меркурьева.

14:19
Под Мамадышем очевидец ДТП присвоил банковскую карту попавшего в аварию водителя фуры

На М7 у большегруза оторвало кабину, и личные вещи водителя разлетелись по дороге.

14:12
Женщины в Татарстане стали чаще начинать бизнес в декрете

«Деловые женщины Татарстана» провели круглый стол о состоянии и перспективах женского предпринимательства.

13:59
МЧС Татарстана предупреждает о мерах безопасности в грозу и град

В ближайшие три часа и вечером в Татарстане и в Казани ожидается ухудшение погодных условий.

13:58
После сноса Арских казарм Минниханов призвал отказаться от формального подхода к сохранению наследия

Несмотря на то, что казармы не являются архитектурным памятником, они представляли ценность, считает Президент РТ.

13:50
Билайн отменяет плату за входящие звонки в поездках по стране в сетях любых операторов

С 29 мая все входящие вызовы на номера клиентов в поездках по России в сетях любых операторов станут бесплатными независимо от тарифного плана.

13:43
Мошенник не довез до казанского бизнесмена технику на 3 млн рублей

Полицейские установили, что номер афериста зарегистрирован в Московской области.

13:40
Рустам Минниханов: «Точка кипения» станет центром встреч и творческих вызовов

Проект запустили в двух татарстанских городах – Казани и Набережных Челнах.

13:34
Нурбек Батулла и Туфан Имамутдинов извинились за мат в спектакле

В ходе импровизационного спектакля «16+» в театре Кариева звучала ненормативная лексика.

13:31
Из-за короткого замыкания электрощита пришлось эвакуировать детский сад в Бугульме

В результате происшествия никто не пострадал.

13:20
Школьникам Лаишевского района устроили экскурсию в агрофирму «Нармонка»

Мероприятие было организовано в целях профориентации учащихся.

13:20
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня BB с позитивным прогнозом

Повышение рейтинга обусловлено в том числе снижением долговой нагрузки компании.

13:20
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ

Новый продукт позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую пенсию.

13:17
Власти Челнов взяли тайм-аут для осмысления ситуации вокруг вырубленного сквера в 17-м комплексе

В 2013 году Дамир Бибишев получил полгектара земли под строительство ВЦ на том месте, где располагался сквер первопроходцев «КАМАЗа».

События