Госкомитет РТ по туризму: Участники Ворлдскиллс – идеальные кадры для туротрасли

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Участники финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» —идеальные кадры для туротрасли. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на стратегической сессии на тему «Доступное сотрудничество в области регионального развития туризма: бизнес, образование, органы власти» в Казани.

«Татарстан — лидер по внутреннему и въездному туризму в России. Ежегодный темп прироста составляет 7-8 процентов. В 2018 году республику посетили 3,4 млн человек. В этом году рассчитываем удержать темп прироста на уровне 7 процентов. В прошлом году в связи проведением в Казани ЧМ по футболу количество иностранных туристов выросло на 24 процента по сравнению с 2017 годом. В этом году Казань принимает два крупных мероприятия — финал VII Национального чемпионата „Молодые профессионалы“ и международный чемпионат Ворлдскиллс в августе текущего года», — рассказал он.

Модератор сессии отметил, что участники проходящего в эти дни чемпионата молодых профессионалов — идеальные кадры для туристической отрасли. Если хотя бы половина выпускников учебных заведений будет иметь уровень участников этого чемпионата, то наша страна сможет конкурировать с мировыми туристическими центрами, считает Иванов.

«За Госкомитетом РТ по туризму закреплены три компетенции: туризм, администрирование отелей и организация экскурсионных услуг. Мы обеспечиваем конкурсантов расходными материалами и организуем для них практику на предприятиях сферы туризма. Опыт работы показал, что при подготовке конкурсантов необходимо взаимодействие трёх сторон — государственной власти, образовательных организаций и организаций сферы туризма», — отметил Иванов.

Однако пока предприятия сферы туризма республики стараются искать подготовленные кадры. Им нужно активнее участвовать в подготовке студентов, начиная с первого курса, считает участник сессии.

«Предприятиям нужно брать студентов на длительную практику и стажировки и вести самых талантливых ребят, заключать контракты по оплате их обучения с обязательствами трудоустройства молодых специалистов на указанном предприятии. Туристический продукт и технологии меняются быстро, нужно идти в ногу со временем», — подчеркнул докладчик.

Организаторами стратегической сессии выступили Федеральное агентство по туризму, Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Госкомитет РТ по туризму, Казанский инновационный университет имени В. Тимирясова. Основными темами для обсуждения экспертов стали проблемы подготовки кадров для туризма, перспективы развития компетенции WorldSkills Russia «Туризм», лучшие практики в области сотрудничества власти, бизнеса и образования в сфере туризма.

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