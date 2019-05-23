(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео град и ливни, обрушившиеся на Казань. Соответствующими кадрами они поделились с ИА «Татар-информ».

Сегодня в Казань пришли ливни и грозы, а в некоторых районах города выпал крупный град. На видео он попал неподалеку от станции метро Козья Слобода на пересечении улиц Ленской и Серова. Кроме того, по всему городу идут проливные дожди, которые сопровождает сильный порывистый ветер.

Напомним, МЧС напоминает о мерах безопасности во время грозы и града.

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