Татар-информ

23 мая 2019, 15:43

Экономика и финансы

Многодетные семьи смогут получить льготы по налогу на имущество и земельному налогу уже в 2019 году

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Экономика и финансы

Многодетные семьи смогут получить льготы по налогу на имущество и земельному налогу уже в 2019 году

Налоговые вычеты по налогу на имущество и земельному налогу смогут получить родители и опекуны, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Налоговые вычеты по налогу на имущество и земельному налогу в 2019 году смогут получить родители, усыновители, опекуны, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба ФНС России.

Начиная с 2019 года, многодетным семьям предоставляются вычеты по налогу на имущество физических лиц в размере пяти квадратных метров площади квартиры или комнаты и семи квадратных метров жилого дома на каждого ребенка.

Так, если семья, в которой трое детей, имеет квартиру площадью 80 квадратных метров, тогда при расчете налога будет применен стандартный вычет в размере 20 квадратных метров и дополнительный вычет по 5 квадратных метров из расчета на каждого ребенка. В итоге налог семье останется оплатить с кадастровой стоимости 45-и квадратных метров квартиры.

По земельному налогу вычет для многодетных семей уменьшает налоговую базу на 600 квадратных метров с участка.

Так, если площадь участка 10 соток и у гражданина трое и более детей, то после вычета 6 соток, налог необходимо будет платить налог с 4 соток, а если площадь участка не превышает 6 соток, то налог не нужно платить.

Данные налоговые вычеты будут учитываться уже в текущем 2019 году при расчете налогов за 2018 год.

Вычеты для многодетных семей не отменяют льготы, предусмотренные нормативными актами органов муниципальных образований. Вычеты можно получить в отношении одного объекта каждого вида: на комнату, квартиру, дом и земельный участок.

Имеющий право на льготу гражданин может направить заявление об использовании налоговой льготы любым удобным способом: в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, обратившись лично в любую налоговую инспекцию или в любое отделение МФЦ; почтовым сообщением.

С перечнем льгот по имущественным налогам в конкретном муниципальном образовании можно ознакомиться в Интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.
 

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