В Казани стартует серия бесплатных кинопоказов в летнем кинотеатре Парка Победы

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С 23 мая по 13 июня каждый четверг в Парке Победы в Казани будут проходить общедоступные киносеансы при поддержке благотворительного фонда «Память поколений» и акции «Красная гвоздика», сообщают организаторы.

В программу по четвергам включены любимые советские фильмы, а 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет заключительный показ картины «Они сражались за Родину».

Сегодня, 23 мая, в Парке Победы Казани пройдет первый открытый кинопоказ. Зрители увидят под открытым небом знаменитый фильм «Летят журавли». Начало в 20.00.

30 мая казанцам покажут фильм «Летят журавли», 6 июня – «Кин-дза-дза», 13 июня – «Джентельмены удачи».

Вход на мероприятия свободный, но каждый может приобрести у волонтеров значки «Красная гвоздика» — символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий.

Все вырученные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке. Это не только участники Великой Отечественной войны, но и других войн и боевых конфликтов, в которых были задействованы наши соотечественники.

Собранные средства в рамках акции возвращаются в виде помощи в те регионы, где они были собраны, в умноженном эквиваленте: помощь ветеранам зависит от участия в акции «Красная гвоздика».

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