Минсельхозпрод РТ рекомендует приобретать живую птицу только в специально отведенных местах

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Минсельхозпрод РТ рекомендует жителям республики покупать живую птицу только в специально отведенных местах, чтобы исключить возможность распространения острого инфекционного вирусного заболевания – птичьего гриппа. Информация об этом опубликована на официальном портале ведомства.

Как отмечается в сообщении министерства, весной, когда начался дачный сезон, активизировалась продажа живых цыплят, кур, уток и гусей дачникам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Однако продают птицу не только в тех местах, где это разрешено, но и в несанкционированных местах торговли. Нередки случаи, когда автотранспорт с таким «живым товаром» переезжает из одного населенного пункта в другой. По этой причине, согласно информации Минсельхозпрода РТ, в 2018 году были зафиксированы случаи гриппа птиц на частных подворьях граждан в шести районах заволжской зоны республики.

Чтобы избежать распространения птичьего гриппа, Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, Управление Россельхознадзора и Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ осуществляют мероприятия по организации реализации птицы в специально отведенных местах и только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов.

Кроме того, главам муниципальных районов рекомендовано уделить этому вопросу особое внимание, привлекая при необходимости к решению проблемы сотрудников ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, глав сельских поселений.

«Министерство настоятельно рекомендует жителям Татарстана приобретать живую птицу исключительно в местах, специально отведенных для этого, а также обращать внимание на наличие ветеринарных документов», – отмечается на сайте аграрного ведомства.

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