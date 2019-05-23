Оксана Романова

23 мая 2019, 14:26

Культура

Японский танцовщик блистательно сыграл российского чинушу в чеховской «Анюте» Нуриевского фестиваля

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Культура

Японский танцовщик блистательно сыграл российского чинушу в чеховской «Анюте» Нуриевского фестиваля

Фото: пресс-служба театра

Лауреат международных премий Такатоши Мачияма оказался поклонником другого приглашенного солиста Андрея Меркурьева.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Балет «Анюта» представил Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в очередной вечер XXXII Нуриевского фестиваля. Спектакль стал посвящением памяти Валерия Гаврилина, написавшего музыку, которая составила позже балет «Анюта».

Как отметил во вступительном слове вечера заслуженный деятель искусств России и лауреат премии Правительства России Сергей Коробков, сам Гаврилин не задавался целью написать балет, его произведения позже были собраны в одно музыкальное произведение по рассказу Чехова «Анна на шее». В этом году отмечается 80 лет со дня рождения Валерия Гаврилина.

На ведущие партии в постановку были приглашены заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова (Анюта), заслуженный артист России, лауреат Национальной премии «Золотая маска», солист Большого театра Андрей Меркурьев (Петр Леонтьевич, отец Анюты) и Артем Баньковский (студент), солист Национального Большого театра Республики Беларусь. Из этого же театра на партию Модеста Алексеевича, состоятельного чиновника, за которого из-за бедственного положения семьи выходит замуж Анна, был приглашен японский танцовщик Такатоши Мачияма, блистательно исполнивший роль.

Балет «Анюта» — уникальный пример того, как изначально экранизированная в 1982 году постановка получила такую популярность, что вслед за фильмом была поставлена ее сценическая версия. Премьера состоялась в январе 1986 года в Неаполе, в театре «Сан-Карло», затем в мае в Большом театре в Москве и в 1986 году на сцене Татарского театра оперы и балета в Казани.

Роли младших братьев главной героини Пети и Андрюши вместе с артистами казанской балетной труппы уже второй сезон исполняют учащиеся хореографического училища Анастасия Казакова и Алена Шалкина. Юным танцовщицам по 13 лет, искусство балета они осваивают третий год.

«Партия сольная, ответственная, каждого здесь не выпустишь. Эти девочки чувствуют сцену, образ. Но когда-нибудь они вырастут, будем задействовать других», — рассказала о начинающих артистках преподаватель Казанского хореографического училища, заведующая производственной практикой Ольга Гордина, отправляя воспитанниц снимать парики и грим.

К слову, сегодня в программе Нуриевского фестиваля «Баядерка», где в партиях восьми арапчат также будут танцевать учащиеся хореографического училища.

Как призналась в интервью «Татар-информ» заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова (Анюта), спектаклем, который также идет и в Белоруссии в течение последних шести лет, она просто наслаждается. За сезон театр дает 2-3 спектакля, но главную партию доверяют также 2-3 балеринам, поэтому выйти на сцену в этой роли удается лишь однажды.

«Я очень рада, что выходила на Нуриевском фестивале именно в этом спектакле. Он такой, что я танцую и сама кайфую. А этот выход в Казани в этом году получился уже второй для меня в этой партии, поэтому я очень счастлива. Спектакль очень жизненный. Я наслаждаюсь им, каждый жду с нетерпением: он не так часто идёт, как хотелось бы. Так что я успеваю соскучиться по этому спектаклю. Все, что в нем есть, мне кажется настолько, скажу не сленгом, а как есть — в тему. Музыка настолько прекрасно поставлена, она все подсказывает: Владимир Васильев феноменально поставил этот балет, сопоставил его с музыкой, и, мне кажется, все воспринимают Анюту такой, какая она есть в этой хореографии», — сказала после показа Хитрова.

Давний друг казанской сцены Андрей Меркурьев, приглашенный из Большого театра на партию отца Анюты, удивил зал, осыпавший артистов овациями, неожиданным жестом. Во время поклонов он бросил в зал два букета цветов, преподнесенных ему публикой. Следуя его примеру, правда более сдержанно, так, что цветы не долетели до зрителей, а оказались в оркестровой яме, поступил и Такатоши Мачияма.

«Так я поступаю крайне редко — когда есть порыв. Сегодня мне так захотелось: когда мне вручили цветы, я сразу сказал, что брошу зрителям. А вообще я на вашу сцену впервые приехал 18 лет назад на конкурс артистов балета. Но он проходил только 2-3 раза, потом закончился. Так что мы успели! Тогда я взял вторую премию, серебро и, наверное, как раз после этого попал в Мариинский театр. Еще тогда я и познакомился с театром, и теперь чувствую здесь себя, как дома», — прокомментировал свой жест и участие в фестивале Меркурьев.

Как еще до начала Нуриевского фестиваля в беседе с корреспондентом «Татар-информ» отмечал художественный руководитель Татарского театра оперы и балета Владимир Яковлев, Андрей Меркурьев — «герой по сути своей» и роль такого чеховского персонажа, как русский интеллигент Петр Леонтьевич, для него нехарактерна.

«Он у нас довольно часто был и танцевал и классические спектакли, и, скажем, потрясающе, великолепно танцевал Эспаду в “Дон Кихоте”. Петр Леонтьевич — на первый взгляд, как бы не его эта партия. Но он замечательный актер, и мне просто крайне любопытно увидеть самому его в другой грани, не характерной для него», — предвосхищал выход артиста на сцену Яковлев. 

Одним из первых выразить свое восхищение Андрею Меркурьеву поспешил после спектакля Такатоши Мачияма, танцевавший с ним впервые в этот вечер на одной сцене.

«Вы приехали на фестиваль в Японию, когда я танцевал “Кармен”. И тогда я получил от вас автограф, это было давно — году в 2006-2007. Вы мне написали очень много, у меня и фотография осталась... А сегодня вот мы вместе!.. Спасибо вам!» — с восхищением поблагодарил заслуженного артиста России и коллегу сам лауреат нескольких международных конкурсов Такатоши Мачияма.

Нуриевский фестиваль-2019 прошел через свой экватор. Гала-концерты состоятся 29 и 30 мая, их режиссером, как и в 2017 году, стал Андрис Лиепа

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