Депутаты Набережных Челнов назвали в честь корпорации Haier одну из улиц на окраине города

(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах городские депутаты проголосовали за то, чтобы назвать в честь корпорации Haier безымянный участок улицы, примыкающий к улице Промышленной. Решение было принято сегодня на XXXI заседании городского совета.

Озвучивший на сессии городского совета решение топонимической комиссии заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов подчеркнул, что новые имена присваиваются сразу нескольким улицам Челнов. Так, улицам, расположенным на территории нового жилого комплекса «Орловское поле», было предложено дать имена известных тружеников. В их число вошел каменщик, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РТ Вазил Мавликов, а также наладчик, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, бригадир цеха карданных валов автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» Николай Мальнев. Кроме того, улицу в новом жилом комплексе «Озеро» в микрорайоне Прибрежный решили назвать в честь инженера-гидротехника, организатора строительного производства, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР Николая Иванцова.

Халимов сообщил и о том, что часть улицы Промышленная — от улицы Моторная до границы города, которая ранее оставалась безымянной, комиссия предложила назвать улицей Корпорации Haier. Кроме того, было предложено остановку общественного транспорта на улице 40 лет Победы назвать «Картодром “КАМАЗ”».

Против названия улицы в честь корпорации Haier выступил представитель КПРФ Владимир Васев. Свою позицию он обосновал тем, что сейчас благодаря активным действиям властей по привлечению инвестиций в город в Челнах стала остро ощущаться нехватка рабочих кадров. На заводе по производству холодильников Haier задействовано 700 человек. Когда будут запущены все 12 предприятий китайского промышленного парка, то появится необходимость в 10 тыс. рабочих, а таких ресурсов в городе нет и быть не может, утверждает коммунист.

Мэр Автограда Наиль Магдеев высказал несогласие с позицией депутата. «Представитель КПРФ имеет право на свою точку зрения. Но у главы муниципального образования и Президента РТ несколько иное мнение на этот счет, — заявил Магдеев. — К нам поступило обращение администрации корпорации Haier. Мы его рассмотрели и посчитали его приемлемым для вополощения в жизнь. Наше сотрудничество с корпорацией Haier приносит несомненную пользу Набережным Челнам. Реальность, которую мы имеем, несколько другая, чем описал депутат», — заявил глава города.

Чуть ранее на сессии Магдеев, комментируя хорошие показатели деятельности ТОСЭР — в частности, в 2018 году резиденты ТОСЭР в полтора раза увеличили отчисления подоходного налога в бюджеты, отметил: «Обратите внимание, только рост налогоплательщиков за прошлый год составил 1787 человек. И разговоры о том, что на новых предприятиях работают сторонние кадры, не имеют под собой никакой основы. Мы получили 42 млн рублей НДФЛ только от резидентов ТОСЭР, консолидированный бюджет — 172 млн рублей. Это лишь один показатель. Есть и другие. Весьма ярко продемонстрировала плюсы деятельности ТОСЭР ситуация с предприятием “Форд-Соллерс”. Из-за закрытия завода возникла угроза, что почти тысяча человек могут оказаться на улице. Но она не воплотилась в жизнь. Потому что работодатели в лице наших резидентов выстроились в очередь за персоналом закрывающегося предприятия. А если бы мы не занимались привлечением новых инвесторов в город? Что бы мы получили? Социальный взрыв и реальное ухудшение социально-экономической ситуации. Так что давайте работать с цифрами и фактами, а не строить какие-то догадки!».

Большинство депутатов проголосовало за переименование улицы Промышленная в улицу Корпорации Haier. Два депутата выступили против, один воздержался.

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