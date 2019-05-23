В Татарстане на один день изменится расписание движения пригородного поезда из аэропорта в Казань

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 24 мая пригородный поезд № 6709 из аэропорта в Казань будет ездить по измененному расписанию, сообщает компания «Содружество».



Из аэропорта электричка отправится в 17.30, что на 15 минут позже действующего расписания. Затем поезд проедет станции Столбищи (17.35 – 17.36), Юбилейная (17.38 – 17.39), Комбинат (17.42 – 17.43), Березовая Роща (17.45 – 17.46), Вахитово (17.52 – 17.53). В Казань пригородный поезд прибудет в 17.58.

«Ознакомиться с расписанием пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также круглосуточно по телефону: 8-937-625-04-33», – говорится в сообщении компании.

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