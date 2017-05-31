МЧС Татарстана предупреждает о мерах безопасности в грозу и град

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в Татарстане и в Казани ожидаются грозы и град, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Также вечером, ночью и утром 24 мая местами ожидаются грозы, ливни и сильный северо-западный ветер порывами до 20 м/с.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд или в подвал. При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.

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