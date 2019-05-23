Обновление подходов и бюджетный контроль: В Казани открылся Совет руководителей казначейств ПФО

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Нормативная база и подходы в сфере финансово-бюджетного контроля страны устарели и нуждаются в значительном обновлении. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» сообщил замглавы Федерального казначейства Эли Исаев. Он прибыл в столицу РТ для проведения Совета руководителей казначейств ПФО.

По словам Исаева, нынешнее совещание казначеев имеет особую важность и посвящено совершенствованию надзора в финансово-бюджетной сфере.

«В 2016 году указом Президента РФ была ликвидирована Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Эти функции были переданы Федеральному казначейству. К основным для казначейства сферам платежей и отчетности теперь прибавилась и контрольная функция», — объяснил журналистам Эли Исаев.

Он добавил — для эффективной надзорной работы в текущих условиях ведомству необходимо обновить нормативную базу. Она создавалась еще в советское время и не отвечает требованиям современности. Предложения по ее обновлению озвучат участники совещания в Казани.

«Это также касается подходов, методов и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы, при наличии современных возможностей, переходили уже на новую модель финансово-бюджетного контроля. У нас должны появиться новые единые методы и подходы к работе. Все эти вопросы сегодня будут обсуждаться на Совете. Надеюсь, что мы выработаем предложения, которые лягут в основу перспективной модели госфинконтроля», — заключил замглавы Федерального казначейства.

Его дополнил другой участник совещания — заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров. Он поблагодарил присутствующих за выбор Татарстана в качестве площадки для такой важной дискуссии.

«Вопросы, которые запланированы к обсуждению, актуальны для всех регионов страны. Потому что эффективность экономики зависит от многих факторов. И уровень развития казначейской системы при исполнении бюджета региона играет первостепенное значение», — подчеркнул Гафаров.

Он отметил основные социально-экономические успехи республики за последние годы. Татарстан входит в число лидирующих регионов в сельском хозяйстве, промышленном производстве, вводе жилья, розничной торговле и других сферах. В прошлом году сборы бюджетов всех уровней республики достигли отметки 1,1 трлн рублей, 75% из них были направлены в федеральный центр.

«В основе всех этих успехов ключевое место занимают органы финансового контроля. У нас есть как внешний, так и внутренний контроль. Это позволяет нашей республике без перебоев финансировать и проводить крупные международные мероприятия, развивать промышленность и экономику», — объяснил Шамиль Гафаров.

В заключение он затронул тему национальных проектов. Их эффективное исполнение в регионах во многом зависит от работы органов казначейства, которые ведут контроль за выделенными средствами.

«Решения, которые вы будете здесь вырабатывать, — это большой опыт не только для Приволжского федерального округа, но и для всех субъектов России», — резюмировал Шамиль Гафаров.

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