Татар-информ

23 мая 2019, 13:40

Экономика и финансы

Рустам Минниханов: «Точка кипения» станет центром встреч и творческих вызовов

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Экономика и финансы

Рустам Минниханов: «Точка кипения» станет центром встреч и творческих вызовов

Фото: Салават Камалетдинов

Проект запустили в двух татарстанских городах – Казани и Набережных Челнах.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В казанском IT-парке запустили пространство коллективной работы «Точка кипения». Президент РТ Рустам Минниханов в ходе торжественного открытия выразил надежду на то, что проект станет центром встреч и местом творческих вызовов.

«Я думаю, что здесь много будет таких вызовов творческих. Это центр города, удобно очень, комфортно. Я думаю, что мы создадим все условия, чтобы здесь [развивался] такой образовательный центр — центр встреч», — сказал Минниханов.

Кроме того, Президент РТ выразил надежду на то, что движение «Точка кипения» будет распространяться и среди татарстанских вузов.

«Мы очень надеемся, что это движение — центр кипения — перейдет на наши вузы...Такие структуры должны быть у нас везде», — добавил спикер.

Рустам Минниханов поблагодарил Агентство стратегических инициатив за кураторство проекта и выразил мнение, что АСИ задает направление движения в республике. Президент РТ отметил, что опыт организаторов «Точки кипения» в других городах поможет развитию пространств коллективной работы в Татарстане.

«Во-первых, Агентство стратегических инициатив каждый раз показывает, в какую сторону надо двигаться», — отметил Рустам Минниханов.

Проект «Точка кипения» направлен на организацию современной развивающей платформы для предпринимателей. Каждый сможет организовать здесь независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. В Татарстане проект создан благодаря государственному автономному учреждению «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”» при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Министерства информатизации и связи РТ, Министерства экономики РТ и АНО «Платформа НТИ».

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