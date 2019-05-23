Женщины в Татарстане стали чаще начинать бизнес в декрете

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Женщины в Татарстане начали активно участвовать в образовательных программах и проектах и чаще открывать свой бизнес в декрете или с детьми, рассказали на круглом столе по женскому бизнесу в Торгово-промышленной палате РТ.

«Всё больше женщин присоединяются к проекту „Мама-предприниматель“, благодаря ему они получают знания, составляют бизнес-план и могут выиграть грант для своего дела. Начинающие предпринимательницы из Татарстана могут подать заявку для участия до 10 июня на сайте», — рассказала президент организации «Деловые женщины Татарстана» Лиана Саетова.

Круглый стол собрал экспертов, бизнес-вуман и тех, кто планирует открыть свое дело. Участницам рассказали о самозанятости и государственных программах поддержки. Кроме того историями успеха поделились казанские бизнесвуман. «Творить» свой бизнес и обмениваться энергией с другими посоветовала владелица кондитерского бизнеса Адэля Аскерова.

«Успех других женщин поможет развиться вам, поэтому общайтесь с другими женщинами, вступайте в общественные организации. Мой бизнес быстро вырос именно после того, как я стала общаться с другими», — рассказала Аскерова. С ней согласилась предпринимательница Эмилия Абдульманова и добавила, что у бизнеса по-женски есть особенности: предпринимательницы ведут бизнес более дерзко, чем мужчины, а неудачи и промахи воспринимают легче.

Важность знаний для ведения бизнеса особо отметил директор центра социальных инноваций РТ Антон Дыганов, и призвал учасниц принять активное участие в мероприятиях в честь Дня предпринимательства. Его советом планирует воспользоваться деятель искусств Айгуль Маломуж.

«Я хочу заниматься социальным предпринимательством. Мне очень важно, помогать людям. Сейчас моя работа связана с этой сферой, но хотелось бы иметь свое дело», — рассказала она.

К круглому столу присоединились женщины, которых интересует бизнес в сфере женской одежды и моды.

«Я планирую запустить бизнес одежды халяль. Я изучила этот рынок в Казани, выявила некоторые проблемы, поэтому собираюсь делать одежду современных фасонов и доступной ценовой категории», — поделилась участница круглого стола Карина Хацуева.

В заключение женщинам предложили вступить в общественную организацию «Деловые женщины Татарстана». Одной из новых участниц объединения стала начинающий тренер-консультант по этикету Марина Шамсутдинова, она планирует развивать деловой этикет в Татарстане, и поднимать его до уровня высокой деловой культуры.

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