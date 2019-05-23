Из-за короткого замыкания электрощита пришлось эвакуировать детский сад в Бугульме

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания электрощита пришлось эвакуировать детский сад «Аленький цветочек» в Бугульме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в детском саду "Аленький цветочек", который расположен на улице Гафиатуллина в Бугульме, произошло короткое замыкание», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

По вызову прибыли сотрудники Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона, которые установили, что произошло короткое замыкание без горения в электрощите на первом этаже здания. Еще до прибытия пожарных персонал садика вывел на улицу 105 детей.

В результате происшествия никто не пострадал.



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