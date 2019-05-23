Татар-информ

23 мая 2019, 23:43

Общество

В Арске состоится закладка уникальной площадки парка новых и старых татарских сказок «Лес чудес»

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Общество

В Арске состоится закладка уникальной площадки парка новых и старых татарских сказок «Лес чудес»

Гости «Леса чудес» в интерактивном формате «Следуй за своим воображением» создадут собственный именной волшебный цветник и высадят деревья желаний.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 28 мая в селе Новый Кырлай Арского района состоится церемония закладки уникальной интерактивной площадки парка новых и старых татарских сказок «Лес чудес» на базе «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы», сообщают организаторы.

На площадке более 2 га с красивыми пейзажами и ландшафтами, на живописном берегу реки Ия, откроется Лапа Шурале, Дом с мухоморами Убырлы Корчек, Замок Аждахи, Избушки татарских гномов, Беседка молодоженов Тахира и Зухры, Живые ворота, а также Папино кафе.

Всех героев объединит Старый сказочник на интерактивном кукольном спектакле старых и новых татарских сказок. Открытие «Леса чудес» пройдет в интерактивном формате «Следуй за своим воображением».

Каждый посетитель или целая семья смогут увековечить свою фамилию во время церемонии закладки интерактивного парка «Леса чудес», сложив сказочную тропу героев из именной плитки, изготовленной своими руками на мастер-классе.

В этот же день состоятся уроки полезного и сказочного ландшафтного дизайна, а также лайфхаки на мастер-классе от известного ландшафтного дизайнера-архитектора.

Гости «Леса чудес» в интерактивном формате «Следуй за своим воображением» создадут собственный именной волшебный цветник, высадят деревья желаний, а Старый сказочник даст представление в формате кукольного спектакля. Открытие состоится в 12.00.

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