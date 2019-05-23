(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Под Мамадышем очевидец ДТП присвоил банковскую карту попавшего в аварию водителя фуры, сообщили «Челнинские известия».

«19 мая на М7 неподалеку от Мамадыша из-за аварии у фуры оторвало кабину. В итоге различные вещи из самой кабины и прицепа грузовика разбросало по трассе. Один из очевидцев обнаружил банковскую карту водителя и присвоил ее себе», – пишет издание.

По данным «Челнинских известий», в минувший вторник неизвестный попытался в Челнах воспользоваться этой картой, чтобы расплатиться за покупки. Даже после того, как карту заблокировали, присвоивший карту не оставлял попыток ею расплатиться.

В итоге водитель написал заявление в полицию, чтобы найти злоумышленника.

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