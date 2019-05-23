Мошенник не довез до казанского бизнесмена технику на 3 млн рублей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Мошенник не довез до представителя одной из казанских транспортных компаний технику на 3 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«19 мая в отдел полиции "Ямашевский" УМВД России по Казани поступило заявление от представителя одной из транспортных компаний по факту хищения бытовой техники на общую сумму более чем 3 млн рублей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Бизнесмен рассказал, что разместил на одном из профессиональных форумов в Интернете объявление на перевозку груза. Вскоре с ним связался грузоперевозчик, с которым был заключен контракт. Он забрал со складов различный товар на общую сумму свыше 3 млн рублей, но до заказчика его не довез.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выяснили, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Московской области.

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