После сноса Арских казарм Минниханов призвал отказаться от формального подхода к сохранению наследия

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Службы, ответственные за сохранение культурного наследия, должны были провести общественные слушания перед сносом Арских казарм в Казани. Президент РТ Рустам Минниханов призвал принять меры, чтобы ситуация не повторялась вновь. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Ситуация такова, что, когда появился этот вопрос, на самом первоначальном этапе требовалось участие ответственных служб в организации общественных слушаний. Что, по убеждению Президента РТ, не было должным образом организовано... Наверное, это тот тяжелый урок, который на будущее будет учтен при организации подобной работы», — отметила Галимова.

По ее словам, позиция Президента РТ сводится к тому, что при решении подобного вопроса, безусловно, ни в коем случае нельзя относиться к нему формально. «Несмотря на то, что Арские казармы документально не являются архитектурным памятником, они представляли ценность для большого количества неравнодушных жителей столицы», — добавила спикер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.