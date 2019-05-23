В Алексеевском районе Татарстана иномарка вылетела в кювет, погиб пассажир

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Алексеевском районе Татарстана иномарка «Хендэ» вылетела в кювет, погиб 30-летний пассажир. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 20.00 на 5-м км автодороги Куркуль – Масловка – Ромодан в Алексеевском районе республики 38-летний водитель автомобиля "Хендэ Акцент", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание в кювет», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате ДТП погиб 30-летний пассажир иномарки, который не был пристегнут ремнями безопасности. Водителя легковушки с различными травмами доставили в больницу. Причины аварии устанавливаются.

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