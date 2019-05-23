Жителей Казани приглашают на акцию «Мы здоровы – присоединяйтесь!» в парке Горького

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 25 мая для жителей Казани состоится акция «Мы здоровы – присоединяйтесь!» в парке Горького, которая начнется с массовой зарядки на большой зеленой лужайке под руководством фитнес-инструкторов, сообщают организаторы.

В течение всего дня на спортивных площадках парка для казанцев и гостей города будут проходить спортивные соревнования в разных «зонах здоровья».



В «Зоне здоровья» горожанам измерят артериальное давление, пульс, мышечную силу, также участники узнают свою массу тела, рост, содержание сахара в крови. Кроме того, у жителей города появится возможность прослушать профилактическую лекцию о гигиене полости рта. Каждому участнику акции раздадут материал, куда можно будет внести все данные, полученные при исследованиях.



В рамках акции «Мы здоровы – присоединяйтесь!» специалисты Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ анонимно проведут экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД.



Акция начнется в 10 утра и будет продолжаться до 14.00.

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