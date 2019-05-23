Футболист казанского «Рубина» вошел в состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин вошел в состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

Сорокин поможет сборной в матче против Сан-Марино, который состоится 8 июня в Саранске, и в матче против Кипра, который пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. Старт подготовки к играм назначен на 30 мая в Новогорске.

В нынешнем сезоне Сорокин в составе «Рубина» провел 29 матчей во всех турнирах и отметился в них шестью забитыми мячами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.