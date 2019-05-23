Театр кукол «Экият» представит спектакль на фестивале «Перекресток» в Новосибирске

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Творческий состав театра кукол «Экият» отправится со спектаклем «Ханума» в Новосибирск на Международный фестиваль театров кукол «Перекресток», сообщает пресс-служба театра.



Фестиваль пройдет с 26 мая по 1 июня. Его участниками станут коллективы кукольников из Франции, Испании, Швеции, Болгарии, Эстонии, Беларуси и России. Всего в фестивале примут участие 15 театров из семи стран мира. В рамках фестиваля будут представлены 16 постановок разных форм, жанров и возрастных категорий для 3,5 тыс. зрителей

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Татарстанские артисты представят на суд жюри и зрителей спектакль для взрослых «Ханума», премьера которого с большим успехом прошла в 2015 году. Показ состоится 27 и 28 мая на сцене Новосибирского областного театра кукол.

Главный режиссер постановки – засуженный деятель искусств РФ и РТ Ильдус Зиннуров и художник, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Захар Давыдов.





«Хануму» высоко оценили критики и члены жюри II Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» и IX Международного фестиваля театров кукол для молодежи и взрослых «Гостиный двор » в Оренбурге, куда вошли выдающиеся театральные деятели России.





В дни фестиваля также пройдут циклы лекций о современном театре, мастер-классы от ведущих специалистов-кукольников.

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