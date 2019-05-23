На улице Петра Витера в Казани после ремонта появится 20 новых дорожных знаков

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Казани полностью отремонтируют улицу Петра Витера протяженностью 1 тыс. 573 метра. Для обеспечения безопасности движения будет установлено 20 новых дорожных знаков, сообщает Миндортранс РТ.

Планируется провести ремонт на общей площади 26 тыс. 553 кв. метра. «Будут уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, отремонтированы тротуары. Также будут заменены 310 погонных метров дорожных бортовых камней и 148 погонных метров перильных ограждений», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, знаки «Пешеходный переход» заменят на новые с желтым фоном, нанесенная разметка будет содержать светоотражающие элементы.

Ремонтные работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Петра Витера расположена в Авиастроительном районе на участке – от ул. Дементьева до ул. Михаила Миля.

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