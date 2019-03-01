Минниханов призвал банки максимально содействовать застройщикам при открытии эскроу-счетов

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал банки республики максимально содействовать застройщикам при открытии эскроу-счетов. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

По словам спикера, из 63 российских банков, которые имеют аккредитацию на осуществление деятельности по эскроу-счетам, в Татарстане уже приступили к этой работе 9 учреждений.

«Президент республики обратился к представителям этих банков с предложением организовать у них отделы консультаций, где специалисты могли бы проинформировать застройщиков о том, какие документы нужны, и помочь с их заполнением. В конечном итоге это общая задача как застройщиков, так и банковского сектора, потому что касается прямого поручения Президента страны по исполнению майских указов», — сказала Галимова.

Рустам Минниханов на следующей неделе проведет заседание рабочей группы Госсовета России по развитию рынка жилья. Будет обсуждаться переход строительных компаний на проектное финансирование с 1 июля.

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