Один человек погиб и еще двое получили травмы в вылетевшей в кювет легковушке в Татарстане

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Один человек погиб и еще двое получили травмы в вылетевшей в кювет легковушке в Зеленодольском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

«В среду, 22 мая, в 9.10 на 17-м км автодороги Казань – Йошкар-Ола – Большой Кульбаш – Дубьязы 40-летний водитель автомобиля "Лада Калина", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание в кювет», – уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.

В результате ДТП 30-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что погибший не был пристегнут ремнями безопасности.

Водитель и 34-летняя пассажирка «Лады» с различными травмами были доставлены в больницу.

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