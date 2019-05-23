Рустам Минниханов обсудил с главой «Трансмашхолдинга» поставки рельсового транспорта в Татарстан

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем совета директоров «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым, обсудив поставки в Татарстан продукции холдинга. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Состоялось обсуждение вопросов сотрудничества Республики Татарстан с компанией "Трансмашхолдинг", в том числе в части поставок продукции для транспортной отрасли», – отметили в пресс-службе.

В переговорах приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин. В режиме видеоконференцсвязи участниками встречи стали представители Нижнекамского муниципального района и города Набережные Челны.

«Трансмашхолдинг» является лидером на рынке транспортного машиностроения России. Предприятия компании производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, вагонное литьё и другую продукцию.

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