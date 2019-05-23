В Альметьевске автоледи сбила школьника-велосипедиста на «зебре»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске 32-летняя женщина за рулем иномарки сбила школьника-велосипедиста на «зебре». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 17.40 на улице Гафиатуллина женщина-водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", по предварительным данным, при повороте направо не предоставила преимущество и совершила наезд на 9-летнего велосипедиста», – уточнили в ГИБДД.

В результате ребенок получил различные травмы и был доставлен на карете скорой помощи в больницу.



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