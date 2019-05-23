Татар-информ

23 мая 2019, 12:34

Общество

На международный чемпионат WorldSkills в Казань приедут 100 мобильных волонтеров

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Общество

На международный чемпионат WorldSkills в Казань приедут 100 мобильных волонтеров

Фото: Владимир Васильев

В Татарстане подписано соглашение о реализации программы мобильности волонтеров.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На международный чемпионат WorldSkills в Казань приедут 100 мобильных волонтеров со всей страны. Соглашение о реализации программы мобильности волонтеров было подписано сегодня между АНО «Ассоциация волонтерских центров» и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в Казани в рамках финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia-2019.

«Это большой проект по вовлечению добровольцев в программу по повышению мобильности волонтеров страны. Подписано первое соглашение в рамках программы. Уже в августе в Казань приедут 100 волонтеров со всей России. Они смогут принять участие в мировом чемпионате в качестве добровольных помощников. АНО „Ассоциация волонтерских центров“ оплатит их проживание во время проведения соревнований и переезд до Казани и обратно», — сообщил после подписания соглашения «Татар-информ» заместитель председателя совета АНО «Ассоциация волонтерских центров» Иван Радько.

Таким образом, АНО «Ассоциация волонтерских центров» станет оператором программы и обеспечит для волонтеров не только проживание и питание во время смены, но и оплатит билеты и другие возможные сервисы. Эксперт также отметил, что это первый шаг для взаимодействия с Татарстаном в данном направлении. У АНО «Ассоциация волонтерских центров» с нашей республикой уже налажены хорошие связи, начиная с 2013 года — года проведения Всемирной летней Универсиады. Исходя из накопленного ранее опыта, была разработана большая федеральная программа повышения мобильности волонтеров.

«В нашей стране 2018 год был Годом добровольца. У нас много активных граждан, которые ежегодного готовы приезжать в любой регион страны и оказывать помощь, в том числе при стихийных чрезвычайных ситуациях. Масштабы страны большие, а авиаперелеты и железнодорожные переезды дорогие. Не многие регионы могут это себе позволить. Программа предполагает повышение мобильности волонтеров. Более 2 тысяч человек в год смогут стать участниками программы мобильности, зарегистрировавшись на сайте добровольцев России», — отметил спикер.

Он добавил, что уже сформирован календарь событий, впереди много международных мероприятий, как в этом году, так и в последующие пять лет. В рамках реализации программы пройдут обучающие стажировки.

«Будет 18 стажировок в год, три из них пройдут за рубежом. В этом году это Израиль, Япония и Германия. Лидеры общественных добровольческих организаций могут стать участниками стажировок и перенять необходимый опыт для реализации своих проектов на территории субъекта или страны. Каждый субъект получит возможность стать оператором и провести стажировку у себя. Мы надеемся, что Татарстан примет в этом участие. Опыт республики уникален и его необходимо транслировать», — подчеркнул Редько.

В подписании соглашения приняли участие заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов, заместитель председателя совета АНО «Ассоциация волонтерских центров» Иван Радько.

Ассоциация волонтёрских центров (АВЦ) — крупнейшая волонтёрская организация в России, созданная в 2014 году по инициативе Президента России с целью сохранения наследия волонтёрской программы Олимпийских игр 2014 года в Сочи и развития добровольческого движения. АВЦ объединяет 142 организации, в их числе: благотворительные фонды, НКО, волонтёрские центры университетов и колледжей, ресурсные центры и государственные учреждения из 60 регионов России.

 

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