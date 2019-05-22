Минниханов и Чемезов откроют в Набережных Челнах завод каркасов кабин КАМАЗа

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Завод каркасов кабин для автомобилей КАМАЗ поколения К5 откроют 27 мая в Набережных Челнах. В церемонии примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Стратегия КАМАЗа направлена на производство нового модельного ряда, который требует как технического обновления, так и внешнего. Новый завод начали возводить в 2016 году. Это самый крупный объект за последние 10 лет, который возводился на территории самого КАМАЗа», — отметила Галимова.

Общая мощность производства — более 50 тыс. кабин в год. Строительство здания за КАМАЗом, организация производства — за Daimler AG, эксплуатирующая организация — «Даймлер Камаз Рус». Объект состоит из 4 модулей. Проект предусматривает создание полного производства каркасных кабин.

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