Курбан Бердыев: Для «Рубина» сезон прошёл удовлетворительно, хоть у нас почти не было нападающих

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев перед заключительным матчем чемпионата России подвёл итоги сезона.

«Сезон прошёл удовлетворительно, потому что пришлось играть практически без нападающих, с одним Дмитрием Полозом. Позитивно, что молодые футболисты приняли активное участие в матчах. Определенного прогресса добились Данил Степанов, Егор Сорокин, Артур Сагитов. Последний стал более уверенным игроком, хотя может достичь большего. Доволен игрой обоих вратарей: и Егора Бабурина, и Ивана Коновалова, хоть у них иногда и были ошибки», – рассказал журналистам Бердыев.

Также он оценил шансы команды перед матчем в Краснодаре: «Впереди предстоит интересная игра: «Краснодару» нужно бороться за попадание в Лигу Чемпионов. Для нас это тоже опыт: сыграть с хорошей командой, которая на ходу, последний матч. Интерес есть».

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