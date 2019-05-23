Òàòàð-èíôîðì

23 ìàÿ 2019, 12:20

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíòðàíñà ÐÔ è Ðîñàâòîäîðà ðàçâèòèå äîðîã â Òàòàðñòàíå

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíòðàíñà ÐÔ è Ðîñàâòîäîðà ðàçâèòèå äîðîã â Òàòàðñòàíå

Ôîòî: tatarstan.ru

Òàòàðñòàí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè».

 (Êàçàíü, 23 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà òðàíñïîðòà Ðîññèè Èííîêåíòèåì Àëàôèíîâûì è ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ Ðîñàâòîäîðà Âÿ÷åñëàâîì Ïåòóøåíêî. Â õîäå âñòðå÷è îáñóæäàëèñü ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ â ðåñïóáëèêå ñåòè àâòîäîðîã, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€Ð° Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð° Ð Ð¤ Ð˜.Ð¡.ÐÐ»Ð°Ñ„Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð Ð¾ÑÐ°Ð²Ñ‚Ð¾Ð´Ð¾Ñ€ Ð’.ÐŸ.ÐŸÐµÑ‚ÑƒÑˆÐµÐ½ÐºÐ¾

«Îáñóæäàëèñü âîïðîñû äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ðåãèîíà, ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè», äðóãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû îòðàñëè», – îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå.

Âñòðå÷à ïðîøëà â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ, â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ÐÒ Ëåíàð Ñàôèí, ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ Àëüáåðò Íàôèãèí è äðóãèå.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðåäëîæèë Âëàäèìèðó Ïóòèíó ïîñòðîèòü â Òàòàðñòàíå «óìíûé çàâîä» Haier
Íîâîñòè äíÿ
12:45
Îäèí ÷åëîâåê ïîãèá è åùå äâîå ïîëó÷èëè òðàâìû â âûëåòåâøåé â êþâåò ëåãêîâóøêå â Òàòàðñòàíå

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàêàíóíå óòðîì â Çåëåíîäîëüñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè.

12:41
Ìèííèõàíîâ ïðèçâàë áàíêè ìàêñèìàëüíî ñîäåéñòâîâàòü çàñòðîéùèêàì ïðè îòêðûòèè ýñêðîó-ñ÷åòîâ

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîâåäåò çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîññîâåòà Ðîññèè ïî ðàçâèòèþ ðûíêà æèëüÿ.

12:34
Íà ìåæäóíàðîäíûé ÷åìïèîíàò WorldSkills â Êàçàíü ïðèåäóò 100 ìîáèëüíûõ âîëîíòåðîâ

Â Òàòàðñòàíå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ìîáèëüíîñòè âîëîíòåðîâ.

12:28
Áþäæåòíèêàì Íèæíåêàìñêà âðó÷àò êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð â ñîöèïîòå÷íîé ìíîãîýòàæêå

Â íîâîñòðîéêå áóäóò ïðîæèâàòü ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé èïîòåêè – ðàáîòíèêè áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé.

12:25
Â Àëüìåòüåâñêå àâòîëåäè ñáèëà øêîëüíèêà-âåëîñèïåäèñòà íà «çåáðå»

Íàåçä íà 9-ëåòíåãî ìàëü÷èêà ïðîèçîøåë íàêàíóíå âå÷åðîì íà óëèöå Ãàôèàòóëëèíà.

12:20
Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíòðàíñà ÐÔ è Ðîñàâòîäîðà ðàçâèòèå äîðîã â Òàòàðñòàíå

Òàòàðñòàí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè».

12:17
Ìèííèõàíîâ è ×åìåçîâ îòêðîþò â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ çàâîä êàðêàñîâ êàáèí ÊÀÌÀÇà

Çàâîä íà÷àë âîçâîäèòüñÿ â 2016 ãîäó, îáùàÿ ìîùíîñòü áóäóùåãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèò áîëåå 50 òûñ. êàáèí â ãîä.

12:10
Êóðáàí Áåðäûåâ: Äëÿ «Ðóáèíà» ñåçîí ïðîø¸ë óäîâëåòâîðèòåëüíî, õîòü ó íàñ ïî÷òè íå áûëî íàïàäàþùèõ

Íàñòàâíèê êàçàíñêîãî êëóáà ïîäâ¸ë èòîãè óõîäÿùåãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè.

12:07
Îáâèíÿåìûõ ïî ãðîìêîìó äåëó î ïîæàðå â ÒÊ «Àäìèðàë» ñóä îòïðàâèë â êîëîíèþ ïî÷òè íà 90 ëåò

Âñå 12 ïîäñóäèìûõ ïîëó÷èëè ðåàëüíûå ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ.

11:55
Haier ïîðåêîìåíäîâàë ïÿòè êðóïíûì êèòàéñêèì êîìïàíèÿì èíâåñòèðîâàòü â Òàòàðñòàí

Êèòàéñêóþ äåëåãàöèþ âïå÷àòëèëè ìàñøòàáû ðàáîòû Haier â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ, îòìåòèëà Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

11:37
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîòèâîáîëåâàÿ ñëóæáà ïîÿâèòñÿ â Ðîññèè

Ðå÷ü èäåò î ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ êëèíèê è áîëüíè÷íûõ îòäåëåíèé, êîòîðûå çàéìóòñÿ äèàãíîñòèêîé è ëå÷åíèåì ðàçëè÷íûõ áîëåâûõ ñèíäðîìîâ.

11:22
Â Íàáåðåæíî÷åëíèíñêîì ïåäóíèâåðñèòåòå ñîçäàäóò Àññîöèàöèþ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Â âóçå îáó÷àåòñÿ 329 èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, îíè ñîñòàâëÿþò 8% îò îáùåãî ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ.

11:15
Â Òàòàðñòàíå ñîòðóäíèêàì êîìïàíèè «Òàòôëîò» âûïëàòèëè 109 ìëí ðóáëåé äîëãà ïî çàðïëàòå

Ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà äîëã ïåðåä ðàáîòíèêàìè ñóäîõîäíîé êîìïàíèè äîñòèã â ôåâðàëå 2019 ãîäà è ñîñòàâèë áîëåå 100 ìëí ðóáëåé.

11:08
Â Äåíü çàùèòû äåòåé â öåíòðå Êàçàíè îãðàíè÷àò äâèæåíèå òðàíñïîðòà

Îãðàíè÷åíèå ïðîäëèòñÿ ñ 10.00 äî 14.00.

10:51
Ñ íà÷àëà ãîäà â ÏÔÎ âîçáóäèëè áîëåå 100 óãîëîâíûõ äåë çà íåâûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû

Ïðîêóðàòóðà Òàòàðñòàíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â èíòåðàêòèâíîì ôîðóìå ïðîêóðàòóð Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî âîïðîñàì îïëàòû òðóäà.

10:46
Êàçàíöåâ ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêîì âåëîêâåñòå «Òàéíû êàçàíñêèõ îçåð»

Ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷åíî ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ î÷èñòêè âîäîåìîâ.

10:30
Ñèíîïòèêè ÐÒ ïðåäóïðåäèëè î äîæäÿõ, ãðîçàõ è óñèëåíèÿõ âåòðà

Äíåì 23 ìàÿ ñòîëáèêè òåðìîìåòðà ïîäíèìóòñÿ äî +19..+21 ãðàäóñà.

10:21
Ó÷åíûå ñîçäàëè óíèêàëüíóþ ñèñòåìó äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ èììóíèòåòà
10:15
Ñîòðóäíèêè ÓÔÑÈÍ ïîêàçàëè êàçàíñêèì øêîëüíèêàì, êàê ñëóæåáíûå ñîáàêè èùóò íàðêîòèêè è âçðûâ÷àòêó

Ñïåöèàëèñòû êèíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ïðîâåëè äëÿ øêîëüíèêîâ ýêñêóðñèþ è ïîêàçàëè, ãäå æèâóò è ÷åì çàíèìàþòñÿ ñëóæåáíûå ïñû.

10:15
Â ìàéñêèå ïðàçäíèêè òàòàðñòàíöû îòêðûëè äëÿ ñåáÿ Ìàëüäèâû, Ìüÿíìó è Àðãåíòèíó

×èñëî âûåçæàâøèõ çà ãðàíèöó â ïåðèîä ñ 1 ïî 12 ìàÿ àáîíåíòîâ Òàòàðñòàíà âûðîñëî íà 20% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.

09:37
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ãîðîäñêîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà «Êîæàíûé ìÿ÷» ïðîéäåò â Êàçàíè

Öåðåìîíèÿ ñîñòîèòñÿ çàâòðà, 24 ìàÿ, íà êàçàíñêîì ñòàäèîíå «Òðóäîâûå ðåçåðâû».

09:00
Îäèí èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ äèðèæåðîâ ìèðà âûñòóïèë íà âòîðîì êîíöåðòå ôåñòèâàëÿ «Áåëàÿ Ñèðåíü»

Íà IX Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå èì. Ñ. Ðàõìàíèíîâà «Áåëàÿ ñèðåíü» âûñòóïèëè ôðàíöóçñêèé ïèàíèñò, èòàëüÿíñêèé äèðèæåð è ÃÑÎ ÐÒ.

08:55
Êàïèòàí ÓÍÈÊÑà î ïîáåäå íàä «Õèìêàìè»: «Âñå 40 ìèíóò ìû ïðèäåðæèâàëèñü íàøåãî ïëàíà»

ÓÍÈÊÑ â ïîëóôèíàëå îáîøåë «Õèìêè» ñî ñ÷åòîì 96:91.

08:45
Åùå îäèí ñðîê ïîëó÷èë çàêëþ÷åííûé èç Êàçàíè, êîòîðûé îáìàíóë ïî òåëåôîíó äâóõ ïåíñèîíåðîâ

Ìóæ÷èíà íàáèðàë íàîáóì äîìàøíèå íîìåðà ãîðîæàí è, ïðåäñòàâèâøèñü ïîëèöåéñêèì, òðåáîâàë äåíüãè çà «ðåøåíèå ïðîáëåìû» ÿêîáû èõ ðîäñòâåííèêà.

08:39
Ïðîñïåêò Õèìèêîâ â Íèæíåêàìñêå ïîìåíÿåò ñâîé îáëèê çà 245 ìëí ðóáëåé

Ñàìûé ïðîòÿæåííûé ïðîñïåêò Íèæíåêàìñêà áóäåò óñîâåðøåíñòâîâàí â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà.

Ñîáûòèÿ