Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíòðàíñà ÐÔ è Ðîñàâòîäîðà ðàçâèòèå äîðîã â Òàòàðñòàíå

(Êàçàíü, 23 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà òðàíñïîðòà Ðîññèè Èííîêåíòèåì Àëàôèíîâûì è ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ Ðîñàâòîäîðà Âÿ÷åñëàâîì Ïåòóøåíêî. Â õîäå âñòðå÷è îáñóæäàëèñü ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ â ðåñïóáëèêå ñåòè àâòîäîðîã, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
«Îáñóæäàëèñü âîïðîñû äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ðåãèîíà, ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè», äðóãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû îòðàñëè», – îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå.
Âñòðå÷à ïðîøëà â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ, â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ÐÒ Ëåíàð Ñàôèí, ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ Àëüáåðò Íàôèãèí è äðóãèå.