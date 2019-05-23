Haier порекомендовал пяти крупным китайским компаниям инвестировать в Татарстан

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Китайский Haier порекомендовал пяти крупным компаниям КНР инвестировать в Татарстан и локализовать производство в республике. Об этом глава предприятия заявил в беседе с членом Госсовета Китая господином Ван Юном, сообщила на брифинге замглавы пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Стоит отметить, что китайская делегация была весьма впечатлена масштабами работы компании [Haier] в Набережных Челнах. Ван Юн признался, что в беседе с директором компании Haier последний отметил, что те условия, в которых они работают в республике, настолько благоприятны, что он как минимум 5 крупным компаниям КНР порекомендовал инвестировать и локализоваться в Татарстане», — отметила она.

Господин Ван Юн поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова за содействие в развитии татарстанско-китайских взаимоотношений, в том числе за поддержку конкретных инвестиционных проектов, таких как Haier.

Китайская делегация находилась в РТ с двухдневным визитом. Премьер-министр республики Алексей Песошин и Ван Юн посетили производственные площади КАМАЗа, ознакомившись с линейкой большегрузов. После в программе было посещение завода Haier по производству холодильников. Кроме того, гости посетили Казанский вертолетный завод, познакомились с достопримечательностями Казанского Кремля.

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