В Лаишевском районе учащимся организовали экскурсию на поля агрофирмы и опытные делянки КГАУ

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана школьникам показали поля местной агрофирмы и опытные делянки аграрного вуза. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Минсельхозпрод РТ, администрация района и АО «Татагролизинг» организовали для учащихся Нармонской средней общеобразовательной школы экскурсию на поля в рамках мероприятий по профессиональной ориентации.

На поле агрофирмы «Нармонка», где шла посадка капусты, ребята увидели, как идет процесс высадки рассады в открытый грунт, пообщались со специалистами хозяйства.

Здесь школьники встретились с главой района Михаилом Афанасьевым, который рассказал гостям о том, какие условия созданы и создаются в районе для работы в сельском хозяйстве и привлечения в отрасль молодых специалистов.

«Район пригородный. Не секрет, что Казань манит молодых ребят своими возможностями и перспективами, поэтому необходимо вести самую серьезную работу по закреплению молодых специалистов на селе», – считает Михаил Афанасьев. По его словам, такая работа ведется: к примеру, семью молодого агронома, выпускника аграрного университета, в течение года обеспечили жильем.

Также школьники побывали на опытных полях Казанского государственного аграрного университета. На опытных делянках студенты имеют возможность применить теоретические знания на практике. Здесь будущие специалисты высаживают сельскохозяйственные культуры, проводят эксперименты, изучают влияние различных факторов, таких как температура воздуха, осадки, внесение удобрений в почву и т. д., на урожайность различных культур.

Во время встречи со специалистами агрофирмы «Нармонка», учеными КГАУ школьники получили подробную информацию о профессиях, связанных с растениеводством, в частности о профессии агронома.

Такие экскурсии и встречи проводятся, чтобы помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии, найти свое место в жизни и любимое дело, отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

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