Татар-информ

23 мая 2019, 13:17

Общество

Власти Челнов взяли тайм-аут для осмысления ситуации вокруг вырубленного сквера в 17-м комплексе

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Общество

Власти Челнов взяли тайм-аут для осмысления ситуации вокруг вырубленного сквера в 17-м комплексе

В 2013 году Дамир Бибишев получил полгектара земли под строительство ВЦ на том месте, где располагался сквер первопроходцев «КАМАЗа».

(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Власти Набережных Челнов взяли тайм-аут для осмысления ситуации вокруг вырубленного сквера в 17-м комплексе.

В Набережных Челнах прошла встреча представителей власти с жителями дома 17/03, протестующими против строительства выставочного зала на месте ликвидированного сквера, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Встреча прошла без СМИ — такова была позиция администрации города. Хотя конфликт между жителями дома 17/03 и застройщиком территории, на которой ранее располагался сквер, носит долгосрочный характер и широко освещается в местных изданиях.

Застройщиком является сын известного в Набережных Челнах строителя Марата Бибишева — Дамир Бибишев. В 2013 году власти предоставили ему полгектара земли в 17-м комплексе под строительство выставочного центра. На этом месте располагался сквер, посаженный первопроходцами КАМАЗа. 

Свое решение исполком мотивировал тем, что остановку «Райисполком» оккупировали салоны игровых автоматов. Решили «окультурить» местность. Однако проживающие здесь не захотели, чтобы «исторические» деревья пошли под топор. Жители микрорайона выразили уверенность, что выставочный зал скоро станет торговым.

Протесты ни к чему не привели. Деревья были срублены, стройка началась. Однако своевременно объект не был введен в эксплуатацию. Отчасти от того, что Дамир Бибишев стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 20 млн рублей у владельца развлекательного клуба «Мираж». Судебный процесс по данному делу до сих пор продолжается. Недавно Набережночелнинское подразделение СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело по факту незаконного предоставления исполкомом земельного участка в 17-м комплексе под строительство выставочного зала. Это стало поводом для новой волны протеста жильцов, которые в настоящее время требуют снести объект и восстановить зеленый ландшафт.

Встреча с жителями дома 17/03 состоялась по инициативе мэра Наиля Магдеева. На совещании также присутствовали прокурор города Дмитрий Ерпелев, глава администрации Центрального района Искандер Галимов, депутат Горсовета Эдуард Фаттахов, предприниматель Дамир Бибишев и другие.

Выслушав мнения сторон, глава города соообщил: «Мы возьмем время, чтобы осмыслить всё, что вы высказали».

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