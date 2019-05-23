Татар-информ

23 мая 2019, 23:11

Общество

В Нижнекамске впервые провели всероссийский фестиваль «Игра 4D»

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Общество

В Нижнекамске впервые провели всероссийский фестиваль «Игра 4D»

Фото: e-nkama.ru

По всей России к движению уже присоединилось 29 регионов, 61 населенный пункт, 84 игровые площадки, более 10 тысяч участников.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск стал площадкой фестиваля «Игра 4D: дети, движение, дружба, двор». Это первый опыт для города нефтехимиков, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По всей России к движению уже присоединилось 29 регионов, 61 населенный пункт, 84 игровые площадки, более 10 тысяч участников.



Цель проекта заключается в возрождении в России культуры детской подвижной игры, разнообразии досуга детей, сплочения их с родителями.



В Нижнекамске данную цель достичь удалось – весело и дружно время вместе провели 150 взрослых и детей. Фестиваль прошел на базе 29-го и 70-го детских садов.



«На протяжении двух часов дети, воспитатели и волонтеры одновременно на двух площадках играли в различные игры, проводили творческие мастерские», – поделились организаторы проекта.

 

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