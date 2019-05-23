(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Специализированная противоболевая служба появится в России. Об этом сегодня в Казани на медицинской конференции «Медицина боли: от понимания к действию» рассказал профессор, руководитель лаборатории патофизиологии боли ГУ НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН Михаил Кукушкин.

«Совсем недавно национальный фронт совместно с Национальной медицинской палатой, которую возглавляет профессор Леонид Рошаль, проявили инициативу по созданию специализированной противоболевой службы в России. Она работает еще не в полной мере, поэтому те решения и идеи, которые прозвучат сегодня здесь, могут лечь в основу организации этой специализированной службы», – отметил профессор.

По словам Кукушкина, противоболевая служба создается для диагностики всех болевых синдромов у жителей России и излечения от них.

«Противоболевая служба – это комплекс отделений, клиник, центров, в которых будут диагностировать сложные состояния с болевым синдромом. Это не паллиативная помощь, которая направлена на устранение симптомов у тяжелобольных пациентов. Эта служба будет направлена на излечение больного и возвращение его в строй, потому что хроническими болевыми синдромами страдают больше люди трудоспособного возраста», – добавил Михаил Кукушкин.

Медики со всей России в течение трех дней обсудят немедикаментозные методы лечения боли, психо-социальные аспекты хронической боли и путь развития противоболевой помощи в стране.

23 – 25 мая в Казани пройдет XXV Российская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина боли: от понимания к действию».

Неврологи, терапевты, врачи общей практики, мануальной терапии и лечебной физкультуры обсудят немедикаментозные методы лечения боли, психо-социальные аспекты хронической боли, перспективы развития противоболевой помощи в России.



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