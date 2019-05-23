Татар-информ

23 мая 2019, 13:04

Общество

Жители шести районов Казани 24 мая останутся без света

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Общество

Жители шести районов Казани 24 мая останутся без света

Отключение связано с плановыми ремонтными работами.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 24 мая жители шести районов Казани останутся без света. Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает пресс-служба мэрии г. Казани.

Так, в Авиастроительном районе света не будет с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Беломорская, 8/18, ул. Максимова, 40, ул. Чапаева, 16, 20/19, ул. Челюскина, 24, 26.

В Вахитовском районе свет отключат с 8.00 до 17.00 в доме №1 по ул. Ватутина, с 9.00 до 17.00 – в доме по ул. Сары Садыковой, 7, с 10.00 до 17.00 – в домах по ул. Вятский овраг, 1-140, ул. Подгорная, 12-60.

В Кировском районе свет отключат с 8.00 до 20.00 в домах по ул. Богатырева, 8, ул. Болотникова, 17а, 29а, ул. Лазарева, 2, ул. Лебяжья, 1, 2, 2/1, 2а, 2б, 3-11, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17а, 19, 19а, ул. Ново-Светлая, 22, ул. Озеро Лебяжье, 15, 21а, 22, ул. Репина, 5, 7, ул. Светлая, 4, 6-11, 11а, 12, 13, 13/2, 14, 15, 15а, 16, 17-19, 21, 22, 24, 26, 30, 30/12, 38, ул. Серпуховская, 1, 1а, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-11, 11а, 12, 13, 13/2, 14-22, ул. Токарная, 5, ул. Фрунзе, 13.

В Ново-Савиновском районе света не будет с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Гагарина, 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8а, ул. Короленко, 97, 99, а также в частном секторе по адресам: ул. 7-я Кадышевская, ул.8-я Кадышевская, 1-15, 2-18, ул. 9-я Кадышевская, 1-17, 2-16, ул. 10-я Кадышевская, 1-11, 2-14, ул. 11-я Кадышевская, 1-5, 2-4, ул. 12-я Кадышевская, 2-7.

В Приволжском районе отключение произойдет с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Зорге, 42, 48, 86, ул. Фучика, 2, 4, 6, 87, проспект Победы, 18а, 32, 30 корп. 1-4. Также электричество отключат в домах частного сектора поселка Мирный по улицам 2-я Рубежная, 3-я Новосельская, 4-я Новосельская, 5-я Новосельская, Рубежная; поселка Отары по улицам 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Отарская, 4-я Победиловская, 5-я Отарская, 5-я Победиловская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Правды, Приволжская, Придорожная; а также в домах частного сектора поселка Петровский по улицам 40 лет Победы, Березовая, Конечная, Лесная, Садовая, Свободы, Сквозная, Советская, Сосновая, Тупиковая, Центральная. С 10.00 до 17.00 света не будет в домах по ул. Павлюхина, 104а, 104б.

В Советском районе с 9.00 до 18.00 без света останутся казанцы, проживающие по адресам: 2-я ул. Азинская (все дома), ул. Даурская, 26, 28, 30, ул. Латышских Стрелков, 8а, проспект Победы, 204, 204в, 210, 210а, 212б, а также в домах частного сектора по ул. Аделя Кутуя, 43-155, 72а. Также без света останутся дома поселка Большие Дербышки по улицам Исаева, Кооперативная, Советская и поселка Дербышки по адресам: ул. Мира, 41, 43, 45, ул. Парковая 10, 12, 14.
 

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